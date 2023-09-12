Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 12 сентября 2023Силовые структуры

Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета под Новосибирском

Прокуратура начала проверку после экстренной посадки судна «Уральских авиалиний»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор. В ведомстве хотят выяснить, как исполнялось законодательство о безопасности полетов.

В прокуратуре уточнили, что на борту самолета было 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на борту самолета находились 170 человек. Травников рассказал, что всех пассажиров эвакуировали и доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла»

    Российские военные захватили украинскую БМП со «Шквалом»

    Названы города с самым подорожавшим жильем

    Россия нарастила поставки нефти за рубеж

    Эксперт назвала лучшие упражнения для сохранения молодости кожи

    В Запорожской области главе МАГАТЭ предложили повесить на шею кулон

    Байден опубликовал пост о встрече с президентом Вьетнама с фото другого политика

    Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета под Новосибирском

    В ЛНР сообщили о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках под Купянском

    Огромная очередь на Павелецком вокзале в Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости