Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета под Новосибирском

Прокуратура начала проверку после экстренной посадки судна «Уральских авиалиний»

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор. В ведомстве хотят выяснить, как исполнялось законодательство о безопасности полетов.

В прокуратуре уточнили, что на борту самолета было 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на борту самолета находились 170 человек. Травников рассказал, что всех пассажиров эвакуировали и доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой.