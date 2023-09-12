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18:53, 12 сентября 2023Экономика

Стало известно о нормализации поставок топлива в Крым

Минэнерго: поставки нефтепродуктов в Крым нормализовались

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Поставки нефтепродуктов в Крым нормализовались. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

Ситуация выровнялась, несмотря на объективные сложности с доставкой грузов, отметили в ведомстве. На сегодня полуостров обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами — на 12 суток, дизельным топливом — на 5 суток.

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что до вечера 12 сентября топливо должно поступить на заправки региона. По его словам, в настоящее время сформирован четырехдневный запас дизеля.

Аксенов указал, что основной задачей правительства в настоящее время является поддержка сельхозпроизводителей. По его словам, важно снизить вероятность дефицита топлива в ходе полевых работ. Глава республики отметил, что в правительство направлен ряд предложений по урегулированию процесса ценообразования на топливо в регионе.

Ранее некоторые российские регионы, в том числе Крым, столкнулись с дефицитом топлива на заправках. Также сообщалось о подорожании бензина на 10-15 рублей. В Крыму стоимость АИ-95 на 11 сентября составляла 63-64 рубля за литр. В число других городов, столкнувшихся с нехваткой, вошли Липецк и Тула. Кроме того, бензина и дизеля не хватало в Чувашии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал о перебоях с топливом на автозаправках города, вызванных логистическими проблемами. Он объяснил, что поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом, а любой шторм или ограничения на хождение морского транспорта нарушают их график.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов называл виновниками нехватки бензина на юге России не логистические проблемы, а недобросовестных участников рынка, пытающихся создать искусственный дефицит. Сами же представители АЗС указывали, что продажа топлива с требуемым властями уровнем цен стала убыточной — из-за этого компаниям приходится закрывать заправки.

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    Мария Черкасова
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