Отказавшийся вернуться в «Локомотив» легионер высказался о критике фанатов клуба

Изидор после критики фанатов «Локомотива» заявил, что рад переходу в «Зенит»

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о критике болельщиков бывшей команды в его адрес. Слова спортсмена приводит сайт сине-бело-голубых.

«Если фанаты "Локомотива" называют меня предателем, я ничего не могу с этим поделать — все свои мысли я высказал руководству москвичей, и теперь я здесь, чему очень рад», — заявил Изидор.

Ранее Изидор прокомментировал переход в петербургский клуб. «Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом», — заявил 23-летний футболист. Он подчеркнул, что это пойдет ему на пользу.

3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива». Футболист уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов.

Позднее Изидор перешел в «Зенит». Форвард будет играть за сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона 2023/2024.