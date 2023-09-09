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16:25, 9 сентября 2023Спорт

Отказавшийся от возвращения в «Локомотив» французский игрок перешел в «Зенит»

Отказавшийся от возвращения в «Локомотив» Вильзон Изидор перешел в «Зенит»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильзон Изидор, отказавшийся возвращаться в Россию, перешел в «Зенит». Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской команды.

Форвард будет играть за сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона-2023/2024. По окончании сезона у «Зенит» сможет выкупить 23-летнего футболиста.

3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива». Футболист уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов. Позднее «Матч ТВ» сообщил, что «железнодорожники» ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу футболиста.

Контракт футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в шести матчах в составе железнодорожников, в которых отметился двумя голами и одной передачей.

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    Андрей Стрельцов
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