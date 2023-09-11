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21:57, 11 сентября 2023Спорт

Отказавшийся играть в России иностранец высказался о переходе в «Зенит»

Французский футболист Вильзон Изидор заявил, что счастлив перейти в «Зенит»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Французский нападающий Вильзон Изидор, отказавшийся возвращаться в Россию, высказался о переходе в петербургский «Зенит». Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубые.

«Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом», — заявил 23-летний футболист. Он подчеркнул, что это пойдет ему на пользу.

3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива». Футболист уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов.

Позднее Изидор перешел в «Зенит». Форвард будет играть за сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона 2023/2024.

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    Анастасия Борисова
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