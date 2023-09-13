Показ национальных костюмов пройдет в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии покажут коллекции национальных костюмов

В Карачаево-Черкесии в рамках проекта Заремы Хапчаевой «Аланский стиль: национальное карачаево-балкарское дефиле-шоу» покажут серию коллекций национальных костюмов. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в правительстве региона, проект Заремы Хапчаевой, члена международной ассоциации Союза дизайнеров-модельеров России, получил поддержку во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2023 года.

В рамках проекта в республике пройдет не менее 10 дефиле-шоу на разных площадках. Театрализованная демонстрация костюмов будет включать элементы народного танца и свадебного обряда и сопровождаться живым исполнением национальных мелодий, а специально подобранный видеоряд даст представление о природе и культуре мест проживания карачаево-балкарских народов.

Также пройдет не менее пяти выставок коллекции в музеях со специально разработанной экскурсионной программой.

По словам Хапчаевой, коллекция национальных костюмов карачаевцев и балкарцев будет создана и показана на дефиле в регионах страны в рамках грантового проекта до середины 2024 года. Показы также пройдут в Москве, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.