Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабль Черноморского флота

МО: ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» пятью безэкипажными катерами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота (ЧФ) с помощью пяти безэкипажных катеров. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что противник пытался атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» — он отразил атаку пяти катеров и уничтожил их из штатного вооружения.

Вечером в среду, 13 сентября, российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море. В Минобороны не уточняли точное место произошедшего. На следующее утро стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом 11 беспилотников.

«Сергей Котов» уже отражал атаки безэкипажных морских катеров. Сначала это случилось 25 июля — тогда судно выполняло задачи в районе Севастополя и продолжило работу после уничтожения катеров. Затем об этом сообщалось 1 августа — тогда ВСУ пытались ударить и по кораблю «Василий Быков». Судна контролировали судоходство в 340 километрах юго-западнее Севастополя. Корабли отразили удар, уничтожив три беспилотных катера, после чего продолжили выполнять свои задачи.