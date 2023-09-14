Российские ПВО уничтожили 11 беспилотников над Крымом

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Крымом

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла около 05:30 по московскому времени. В Минобороны назвали совершенное Киевом нападение попыткой террористической атаки.

Ранее, в ночь на 10 сентября, вблизи Крыма произошла попытка ВСУ несколько раз атаковать полуостров. В частности, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотников. До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом 8 сентября.