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07:07, 14 сентября 2023Россия

Российские ПВО уничтожили 11 беспилотников над Крымом

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Крымом

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла около 05:30 по московскому времени. В Минобороны назвали совершенное Киевом нападение попыткой террористической атаки.

Ранее, в ночь на 10 сентября, вблизи Крыма произошла попытка ВСУ несколько раз атаковать полуостров. В частности, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотников. До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом 8 сентября.

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    Марина Совина
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