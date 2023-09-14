Тренер посоветовал комплексы упражнений при остеохондрозе

Тренер Гевурков посоветовал делать наклоны с сопротивлением при остеохондрозе

Тренер Константин Гевурков посоветовал комплексы упражнений при остеохондрозе. Его слова приводит «Чемпионат».

При остеохондрозе в шейном отделе Гевурков рекомендовал делать наклоны и повороты головы в сторону с сопротивлением, а также вытягивание головы. При этом он посоветовал исключить вращательные движения шеей.

При грудном остеохондрозе тренер предложил делать сведение и разведение лопаток и подъем рук из положения сидя, при поясничном — подъем ног из положения лежа на спине, подтягивание коленей к груди с разведением и подъем корпуса из положения лежа на животе.

«Упражнения при остеохондрозе помогают снизить нагрузку на позвоночный столб и укрепить мышечный корсет, который поддерживает позвоночник в анатомически правильном положении», — рассказал Гевурков. Он отметил, что при регулярных тренировках улучшаются кровоснабжение и питание тканей, ускоряется выведение из них продуктов воспалительного процесса и токсичных веществ.

Ранее олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина поделилась упражнениями для укрепления мышц спины. Она посоветовала делать махи руками в разных плоскостях.