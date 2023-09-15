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06:05, 15 сентября 2023Мир

Байден усомнился в уважении КНР к России. Есть ли дружба двух стран?

Президент США Джо Байден заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию
СюжетСаммит G20
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе выступления, посвященного экономическим проблемам в стране, которое состоялось в штате Мэриленд, рассказал, что Китай «не так уж и уважает» Россию. Свои сомнения по этому поводу он якобы высказал российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Женеве в 2021 году, отмечает РИА Новости.

По мнению американского главы, на той встрече они с Путиным обсуждали стратегическую стабильность и глава РФ признал, что говорит об этом неохотно, так как думает, что США ждут, пока Москва привлечет Пекин к переговорам. «Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — припомнил свой ответ Байден.

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Отношение Байдена к Китаю

Накануне агентство Bloomberg писало, что Байден попытается воспользоваться отсутствием главы России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели.

Уточняется, что прежде всего Байден стремится увеличить финансирование Всемирного банка, а также углубить связи с развивающимися экономиками мира и предложить альтернативу кредитованию, поддерживаемому государством.

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В августе же американский глава заявил, что считает КНР «плохими ребятами». По его мнению, когда у Пекина проблемы, он совершает недостойные вещи. Байден также назвал Китай бомбой замедленного действия «во многих смыслах». Политик уточнил, что Китай сталкивается с экономическими проблемами, включая высокую безработицу.

При этом американский лидер добавил, что надеется на «рациональные отношения с Китаем». Он отметил, что не хочет навредить Пекину, однако наблюдает за ним.

Дружба России и КНР

1 сентября Владимир Путин заявил, что в скором времени у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Незадолго до глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями. Шойгу указал, что Россия и Китай — стратегические партнеры, добрые соседи и верные друзья.

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Также в МИД КНР рассказали, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог друг с другом в разных форматах.

В свою очередь, глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам конгрессмен Майкл Маккол заявил, что дружба России и Китая является крупнейшей для Европы и Тихоокеанского региона угрозой со времен Второй мировой войны.

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    Юлия Мискевич
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