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12:24, 16 сентября 2023Спорт

Агент Малкома высказался о возможном возвращении игрока в РПЛ

Агент игрока «Аль-Хиляля» Малкома не исключил возвращение футболиста в клуб РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игрока «Аль-Хиляля» Малкома, высказался о возможном возвращении футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его цитирует Sport24.

Гарсия не исключил, что Малком вернется в российский чемпионат. «Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», — заявил он.

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита» 26 июля. Сделка была завершена 3 августа. Петербургский клуб продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму — 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и 9 результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.

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    Дарья Коршунова
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