Захват вооруженными людьми российского предприятия попал на видео

В Иркутской области вооруженные люди захватили нефтяную компанию «Дулисьма»

В Иркутской области свыше 20 вооруженных мужчин в камуфляже, прилетели на вертолетах и захватили нефтяную компанию «Дулисьма», расположенную в Киренском районе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT и публикует видео захвата.

На кадрах видны мужчины в форме в масках и оружием, которые бьют и обыскивают рабочих.

Захват произошел 13 сентября. Свыше 20 вооруженных человек представились сотрудниками частного охранного предприятия. Руководивший ими управляющий предприятия изъял документацию компании.

В МВД Иркутской области в курсе ситуации, там пояснили, что захват нефтяной компании связан с переделом прав собственности между двумя владельцами. Прибытие вооруженных людей связано с исполнением судебного решения.

Компания «Дулисьма» была подконтрольна бизнесмену Алексею Хотину, экс-владелецу банка «Югра». В 2022 году также было захвачено его предприятие «Каюм Нефть».

Хотина в настоящее время судят за растрату 23 миллиардов рублей топ-менеджментом банка «Югра».

По данным следствия, в 2014 году он создал и возглавил организованную группу, которая с 2014-го по 2017 год похитила у «Югры» средства путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году банк признали банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года.