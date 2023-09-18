Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 18 сентября 2023Силовые структуры

Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство мирных граждан

В ДНР военного ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 8 мирных жителей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному заключению 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Кулыка, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по пунктам «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, весной 2022 года военный на боевой позиции на металлургическом комбинате расстрелял из автомата по приказу командира семь мужчин и одну женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме рассказали об ответственности за неявку по электронной повестке

    В руководстве «Монако» оценили роль Головина в клубе

    «Одноклассники» научат пользователей снимать контент

    В ВСУ заявили о беспрецедентной атаке российской авиации

    Прибыль западных компаний застряла в России

    Работающую молодежь предложили включить в программу дальневосточной ипотеки

    Модель OnlyFans пожаловалась на трудности в отношениях с мужчинами

    Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство мирных граждан

    Безбилетник пробежал по крыше электрички во время движения и попал на видео

    На Украине уволили всех заместителей министра обороны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости