Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство мирных граждан

В ДНР военного ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 8 мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному заключению 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Кулыка, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по пунктам «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, весной 2022 года военный на боевой позиции на металлургическом комбинате расстрелял из автомата по приказу командира семь мужчин и одну женщину.

