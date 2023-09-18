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13:02, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Информация о принудительном освоении профессий школьниками оказалась фейком

Сообщение о принудительном освоении профессий школьниками оказалось фейком

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Информация о принудительном освоении профессий школьниками оказалась фейком.

Telegram-канал Sota опубликовал сообщение о том, что московских старшеклассников якобы заставляют параллельно учебе осваивать рабочие профессии: от официанта до оператора дронов.

В действительности речь идет о проекте «Профессиональное обучение без границ», в рамках которого школьники в течение четырех-девяти месяцев бесплатно осваивают профессию на базе одного из колледжей в Москве.

Школьников не принуждают осваивать профессии, участие в проекте является добровольным. Более того, количество квот на обучение ограничено.

В программе могут принять участие как и учащиеся, так и люди различного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют основного общего или среднего общего образования.

Информация о том, что московских старшеклассников якобы заставляют параллельно учебе осваивать рабочие профессии, не получила широкого распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса «Лапша Медиа». «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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    Олег Давыдов
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