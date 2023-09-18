Дело о проржавевших водолазных костюмах для Росгвардии дошло до суда

Дело о поставках водолазных костюмов Росгвардии дошло до суда

В Лефортовском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении средств Росгвардии при выполнении госконтрактов на поставку силовикам водолазных костюмов. Об этом сообщает РБК.

Поставщиков оборудования обвиняли в том, что водолазные аппараты оказались не пригодны и проржавели, едва коснувшись воды. Об этом, в частности, писал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. по его словам, в 2021 году Росгвардия выявила факт поставок некачественного водолазного оборудования по завышенной стоимости. Экспертиза показала, что оборудование было некачественным.

В отношении руководителей коммерческих фирм, поставлявших оборудование было возбуждено уголовное дело по мошенничестве. По версии следствия, с 2018-го по 2020 год компании заключили шесть госконтрактов на сумму свыше 405 миллионов рублей, при этом завысив общую стоимость оборудования на 108,6 миллиона рублей.