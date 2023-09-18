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16:06, 18 сентября 2023Силовые структуры

Заслуженная артистка России обжаловала свой арест по делу о наркотиках

Заслуженная артистка РФ Искандер подала жалобу на свой арест за наркотики

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Globallookpress.com

Пензенский областной суд рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ее защита подала апелляцию на решение суда избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание назначено на 20 сентября.

Искандер была задержана в Москве после того, как у нее дома и в машине обнаружили около двух килограммов мефедрона. Ее поместили под стражу до 21 октября включительно по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

После задержания народная артистка России пошла на сделку со следствием и сдала своего сообщника. Ее дело выделено в отдельное производство.

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    Олеся Мицкевич
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