В Петербурге задержали ранивших мужчину из пистолета россиян

В Петербурге компания мужчин ранила россиянина из пистолета и скрылась

На выезде из Петербурга полицейские задержали двоих россиян, пытавшихся скрыться после устроенной в городе стрельбы. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По его данным, компания молодых людей открыла огонь по мужчине в магазине поселка Парголово в Санкт-Петербурге. Получившего несколько ранений из пистолета пострадавшего доставили в больницу. После ЧП в городе ввели план «Перехват», были задержаны несколько человек.

Согласно предварительной информации, причиной конфликта стало желание раненого защитить женщин, в частности продавщицу магазина. После того как молодой человек вступился, обидчик предложил ему встретиться и впоследствии явился на встречу с четырьмя друзьями и оружием.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

