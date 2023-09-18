Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:35, 18 сентября 2023Силовые структуры

В Петербурге задержали ранивших мужчину из пистолета россиян

В Петербурге компания мужчин ранила россиянина из пистолета и скрылась

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На выезде из Петербурга полицейские задержали двоих россиян, пытавшихся скрыться после устроенной в городе стрельбы. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По его данным, компания молодых людей открыла огонь по мужчине в магазине поселка Парголово в Санкт-Петербурге. Получившего несколько ранений из пистолета пострадавшего доставили в больницу. После ЧП в городе ввели план «Перехват», были задержаны несколько человек.

Согласно предварительной информации, причиной конфликта стало желание раненого защитить женщин, в частности продавщицу магазина. После того как молодой человек вступился, обидчик предложил ему встретиться и впоследствии явился на встречу с четырьмя друзьями и оружием.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил возможность встречи России и США на полях Генассамблеи ООН

    Российский ребенок потерялся в тайге во время сбора грибов

    Россиянам пообещали настоящую летнюю погоду

    В Петербурге задержали ранивших мужчину из пистолета россиян

    Сексолог высказалась об оптимальной продолжительности полового акта

    Россия обвинила ООН во лжи про зерновую сделку

    Россиянин сорвался с высоты 200 метров и выжил

    Небензя заявил о бессилии ООН по зерновой сделке

    Kaspersky выразил надежду на возвращение западных клиентов

    В Запорожской области заявили о требовании ВСУ вывести их с передовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости