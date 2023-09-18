Видео со сбитой над Одессой российской крылатой ракетой оказалось фейковым

Сообщения о сбитой над Одессой российской крылатой ракете не нашли подтверждения

В сети распространились сообщения о том, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили над Одессой российскую крылатую ракету. Однако данные сведения не нашли подтверждения, и тиражируемое в соцсетях видео случившегося оказалось фейковым.

Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука в понедельник, 18 сентября. В качестве подтверждения изложенных сведений военный привел видеозапись, на которой якобы зафиксировано произошедшее — на кадрах запечатлено, как ракета двигается по траектории и затем разрывается в воздухе. «Любимый город может спать спокойно!» — сказано в подписи к посту.

При этом на видеозаписи не видно цели, которую уничтожает ракета ПВО: как правило, крылатые ракеты имеют размер, сопоставимый с размером самых больших зенитных ракет, подобных, к примеру, ракетам комплекса С-300. Кроме того, стоит отметить, что штатный разрыв боевой части ракеты ПВО выглядит несколько иначе — подобные кадры, в частности, в 2016 году публиковало Минобороны России на YouTube в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016».

Таким образом, пользователи Telegram предположили, что на распространяемом ролике запечатлен аварийный старт зенитной ракеты. Так, на четвертой секунде записи видно, как из сопла двигателя ракеты начинают вылетать частицы несгоревшего топлива. Наконец, на 12-й секунде происходит взрыв двигателя, образующий «фейерверк» из горящих порохов. «Скорее всего, стрельба велась старыми зенитными боеприпасами, хранившимися несколько десятилетий со времен СССР и пришедшими в негодность от времени и неоптимальных условий хранения», — указали проанализировавшие видеозапись юзеры.

Сообщения о том, что над Одессой была сбита российская крылатая ракета, получили распространение исключительно в украинских источниках.

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