Сообщения о взрывах в Севастополе проиллюстрировали снимком из Херсона

Сообщения о взрывах в Севастополе проиллюстрировали старым снимком из Херсона

Сообщение о взрывах в Севастополе было проиллюстрировано снимком из Херсона, сделанным в 2022 году.

Украинские Telegram-каналы сообщили 17 сентября, что в Севастополе в районе мыса Фиолент слышны взрывы. Подробности о произошедшем не приводятся. Новости о взрывах в Севастополе проиллюстрированы фотографией, на которой в темноте заметен густой дым и огонь. Местоположение по снимку установить невозможно. При этом позже каналы отредактировали публикации и уточнили, что фотография старая.

В действительности снимок, которым сопровождаются новости о взрывах в Севастополе, сделан в конце августа 2022 года в Херсоне. Тогда сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли окраину Херсона противорадиолокационными ракетами и РСЗО Himars.

Минобороны России сообщило, что 17 сентября около 21:30 была пресечена попытка ВСУ совершить с помощью беспилотников террористическую атаку по объектам на территории России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что оперативные городские службы не зафиксировали никаких повреждений инфраструктуры. «Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — написал он. Развожаев также уточнил, что при падении обломков сбитого БПЛА никто не пострадал.

Информация о взрывах и пожаре в Севастополе, проиллюстрированная снимком из Херсона, не получила распространение среди российских СМИ. Ряд изданий сообщили о сбитых беспилотниках.

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