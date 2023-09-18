Среда обитания
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14:24, 18 сентября 2023Среда обитания

Тонущее из-за глобального потепления государство нашло способ существовать вечно

В конституцию уходящей под воду Тувалу закрепили вечное существование страны

Фото: Mario Tama / Getty Images

В конституцию постепенно уходящего под воду из-за глобального потепления тихоокеанского государства Тувалу, расположенного на пяти атоллах и четырех островах, внесли упоминание о том, что оно будет существовать вечно. Об этом пишет RNZ.

Тувалу — государство в Полинезии с населением всего 12 тысяч человек и территорией 25 квадратных километров. По словам главы министерства иностранных дел страны Саймона Кофе, указанную информацию добавили в Основной закон Тувалу с учетом возможной потери страной физической территории.

Местные власти говорят, что государство постепенно тонет из-за глобального потепления и повышающегося уровня моря. Ранее Кофе записал видеообращение для конференции ООН (COP26), стоя по колено в воде, чтобы подчеркнуть важность вопросов изменения климата.

В интервью «Ленте.ру» министр уточнил, что создание этого вирусного видео было его личной идеей. Он же анонсировал в прессе создание цифровой копии Тувалу на случай исчезновения страны.

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    Дмитрий Воронин
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