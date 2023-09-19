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13:49, 19 сентября 2023Культура

Александр Серов опроверг сообщения об операции Игоря Николаева

Александр Серов заявил, что Игорь Николаев лег на обследование

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Народный артист России Александр Серов опроверг сообщения о том, что российский музыкант Игорь Николаев перенес операцию. Его цитирует Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Да все нормально... По моей информации, лег просто для того, чтобы диагностику сделать. Все как обычно, человек лег просто посмотреть, пощупать, так сказать, себя, что там происходит», — заявил Серов.

Артист также назвал сообщения о состоянии Николаева журналистским ажиотажем.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев перенес операцию на сердце.

О госпитализации музыканта стало известно в пятницу, 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что его перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке.

18 сентября сообщалось, что врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. Ближайшие концерты артиста отменены.

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    Варвара Кошечкина
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