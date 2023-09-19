Александр Серов опроверг сообщения об операции Игоря Николаева
Народный артист России Александр Серов опроверг сообщения о том, что российский музыкант Игорь Николаев перенес операцию. Его цитирует Telegram-канал телеканала «Звезда».
«Да все нормально... По моей информации, лег просто для того, чтобы диагностику сделать. Все как обычно, человек лег просто посмотреть, пощупать, так сказать, себя, что там происходит», — заявил Серов.
Артист также назвал сообщения о состоянии Николаева журналистским ажиотажем.
Ранее сообщалось, что Игорь Николаев перенес операцию на сердце.
О госпитализации музыканта стало известно в пятницу, 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что его перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке.
18 сентября сообщалось, что врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. Ближайшие концерты артиста отменены.