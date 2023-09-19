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11:18, 19 сентября 2023Путешествия

На границе Литвы развернули десятки автомобилей с российскими номерами

Таможня Литвы: в страну за неделю не пустили 58 российских автомобилей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На границе Литвы за неделю развернули десятки автомобилей с российскими номерными знаками. Такие данные приводит таможня страны на своем официальном сайте.

Так, в Литву не пустили 58 машин из России. При этом поток таких автомобилей становится меньше с каждым днем. В настоящее время наблюдаются лишь единичные случаи попыток въезда в республику.

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«Таможенники на приграничных автодорожных постах предупреждают водителей машин с российскими номерами, что их не пропустят. Также их предостерегли, что в случае попытки повторного въезда им грозит ответственность по статье 515 Административных правонарушений — за нарушение международных санкций», — говорится в сообщении.

10 сентября ЕС заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позднее ЕК пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.

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    Зарина Дзагоева
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