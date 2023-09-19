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11:28, 19 сентября 2023Культура

Кардиолог рассказал подробности о перенесенной Игорем Николаевым операции

Кардиолог Кремнев: реабилитация Николаева после операции может занять месяцы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Коронарное шунтирование, которое перенес российский музыкант Игорь Николаев — рутинная операция, которую делают давно, рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. В беседе с «Лентой.ру» он охарактеризовал проблемы, которые могли привести к госпитализации артиста, а также назвал возможные сроки его восстановления.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что проблемы с сердцем у певца начались в январе, тогда ему поставили два стента. В пятницу, 15 сентября, стало известно о госпитализации Николаева в палату интенсивной терапии. Вскоре ему провели коронарное шунтирование.

Если артисту поставили два стента, значит, у него была забита одна или две артерии, полагает Кремнев. «Раз делали операцию, значит, возможно, еще надо было ставить стент, но были технические трудности, и пошли на операцию, потому что стент невозможно поставить», — поделился врач.

Кардиолог предположил, что у певца атеросклероз нескольких артерий. «Это все поправимо, тем более коронарное шунтирование сделали. Теперь только следить, чтобы холестерин не был высоким, не курить, и чтобы была достаточная физическая активность», — высказался собеседник «Ленты.ру».

По его словам, сроки восстановления артиста будут зависеть от того, как прошла операция. «Коронарное шунтирование — это рутинная операция, ее делают давно, и она стоит на потоке, но бывает, что после нее возникают осложнения. Тогда период восстановления длится несколько месяцев. Если все идет гладко, штатно, то у него должна быть реабилитация 3-4 недели после выписки из стационара, и потом он может потихонечку давать себе нагрузки, возвращаться к обычной жизни», — заключил специалист.

Концертные площадки отменили все ближайшие выступления Игоря Николаева.

Ранее сообщалось, что советского и российского актера театра и кино Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.

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    Екатерина Смирная
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