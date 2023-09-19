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09:23, 19 сентября 2023Спорт

Испанская федерация обратилась к отказавшимся вернуться в сборную футболисткам

RFEF заявила, что гарантирует безопасные условия для игроков в женской сборной

Фото: Albert Gea / Reuters

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) обратилась к футболисткам, отказавшимся вернуться в национальную сборную. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Мы гарантируем безопасные условия для игроков и стремимся к созданию атмосферы взаимного доверия, чтобы совместными усилиями обеспечить дальнейший прогресс женского футбола», — заявили в RFEF, подчеркнув, что в федерации уже начались структурные изменения. В организации также отметили необходимость прояснить каждый из случаев поведения и поступков, совершенных в прошедшие недели, и справедливо распределить ответственность.

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15 сентября сообщалось, что 23 футболистки отказались возвращаться в сборную Испании после скандала с бывшим президентом RFEF Луисом Рубиалесом. Экс-главе организации, поцеловавшему капитана команды Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Андрей Стрельцов
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