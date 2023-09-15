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15:50, 15 сентября 2023Спорт

Футболистки отказались возвращаться в сборную Испании после скандала с поцелуем

Футболистки отказались возвращаться в сборную Испании после ухода Рубиалеса

Фото: Luis Cortes / Reuters

Футболистки отказались возвращаться в сборную Испании после скандала с бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает As.

По информации источника, протест продолжат 23 спортсменки. Отмечается, что футболисток не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход из команды главного тренера Хорхе Вильды.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана команды Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Анастасия Борисова
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