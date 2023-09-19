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09:56, 19 сентября 2023Силовые структуры

Украинские аферисты открыли охоту на бойца из России и донесли на него силовикам

Украинские мошенники доносят на российского бойца Дивнича и угрожают ему

Фото: M-1 Global / Youtube

Украинские телефонные мошенники открыли охоту на российского бойца Максима Дивнича. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, аферисты сначала звонили самому спортсмену и угрожали ему, а теперь начали доносить на него в полицию. Злоумышленники звонят правоохранителям якобы с номера Дивнича и признаются в преступлениях, которые он не совершал.

18 сентября в московскую дежурную часть позвонил неизвестный, назвал себя Максимом Дивничем, сообщил о преступлении и назвал адрес. Силовики приехали на указанное место, но дверь никто не открыл. Каких-либо следов преступления тоже не нашли. Правоохранители связались с бойцом и выяснили, что уже какое-то время мошенники атакуют его из-за политических взглядов.

Максим Дивнич родился в Луганской области. С 2011 года выступает на профессиональном уровне в боях по смешанным правилам.

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    Варвара Митина
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