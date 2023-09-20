Экс-чемпион UFC призвал уйти в отставку судью боя Шевченко и Грассо

Сехудо призвал уйти в отставку Майка Белла, судившего бой Шевченко и Грассо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо призвал уйти в отставку Майка Белла, судью боя киргизской девушки-бойца Валентино Шевченко и мексиканки Алексы Грассо. Его слова приводит BJ Penn.

«Выиграла ли Алекса пятый раунд? Сто процентов. Был ли это раунд 10-8? Абсолютно точно нет. Майк Белл, меня от тебя просто тошнит. Ты должен уйти из судейства», — заявил экс-чемпион, добавив, что арбитр ничего не понимает в ММА.

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. После этого Шевченко назвала несправедливым результат боя. «Я думаю, 3-2 я выиграла, но судьи были немного под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца», — заявила спортсменка.

Всего в активе Шевченко 22 победы, четыре поражения и одна ничья. На счету Грассо 16 побед, три поражения и одна ничья.