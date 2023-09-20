Минторг США: у Китая нет возможностей массово выпускать 7-нм чипы

США усомнились в технологических возможностях Китая производить передовые полупроводники в промышленных объемах. Об этом заявила глава американского министерства торговли Джина Раймондо, ее слова приводит Reuters.

«У нас нет никаких доказательств того, что они могут массово производить семинанометровые чипы», — сказала она на слушаниях в Палате представителей США, имея в виду усовершенствованный чип Kirin 9000s в новом смартфоне Huawei Mate 60 Pro. Чип был произведен партнером Huawei Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

В министерстве торговли ранее заявили, что работают над выяснением дополнительных данных «о характере и составе» чипа, выпуск которого может свидетельствовать о нарушении санкций США. Ведомство предполагает, что чип мог быть изготовлен в КНР с использованием американской технологии. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что правительство США пытается получить больше информации о чипе Huawei.

Раймондо также сказала журналистам, что запреты на использование некоторыми китайскими государственными и частными смартфонов iPhone от Apple вызывают «беспокойство». При этом она отказалась отвечать на вопрос, рассматривают ли власти США полное прекращение действия всех лицензий на экспорт для Huawei.

В январе стало известно, что США перестали выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei. Ограничения против Huawei начали вводить во время президентства Дональда Трампа, когда поставки осуществлялись только с разрешения правительства. «Министерство торговли уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei», — отмечалось в заявлении.