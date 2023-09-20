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17:06, 20 сентября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через 22 минуты после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Автомобили прекращали пропускать дважды за этот день. О первой приостановке движения стало известно 20 сентября в 12:09. Тогда находящихся на мосту водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины произошедшего не раскрывались.

По данным на 17:00, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 159 транспортных средств.

Позже, в 13:36, движение машин по Крымскому мосту было восстановлено. Однако на нем образовалась пробка из сотен транспортных средств. В 16:13 движение автомобилей снова приостановили.

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    Нина Ташевская
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