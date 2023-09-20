Норвегия приготовилась запретить въезд машинам с российскими номерами

Nrk.no: Норвегия готовится запретить въезд в страну российским автомобилям

Норвегия вслед за Финляндией приготовилась запретить въезд в страну машинам с российскими номерами. Об этом сообщает местное издание Nrk.no со ссылкой на госсекретаря в МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона.

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и эксплуатацию в стране автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы смотрим, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами», — заявил он.

Точная дата, когда начнут действовать ограничения, пока неизвестна.

Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям с полуночи 16 сентября. Теперь попасть в страну больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. Кроме того, известно, что в новых правилах будут некоторые исключения, о которых сообщат дополнительно.