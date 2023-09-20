Пассажиры скупили авиабилеты из Еревана в Москву у Utair, Red Wings и FlyDubai

Пассажиры массово устремились из Армении в Россию и стали скупать авиабилеты. Об этом сообщает РИА Новости.

У восьми из десяти авиакомпаний, летающих из Еревана в Москву, почти закончились места в самолетах. Билеты все еще можно найти у «Аэрофлота» и «России» от 13 до 30 тысяч рублей. Рейсы по этому направлению также выполняют «Азимут», Utair, Red Wings, FlyDubai, Shirak Avia, Armenian Airlines, FlyOne и FlyOne Armenia.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

На следующий день в ведомстве сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном.