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18:54, 20 сентября 2023Экономика

Власти признали проблему вывода капитала через торговлю в рублях

Замглавы Минфина Моисеев назвал проблемой торговли в рублях вывод капитала

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Возможное возвращение отдельных мер валютного контроля, которые ранее были отменены, связано с оттоком капитала через дружественные страны. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовым рынкам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Он назвал проблемой политику по продвижению использования рубля в международной торговле. Как оказалось, льготным режимом для дружественных стран пользуются не те, кто занимаются расчетами, а те, кто конкретно выводит капитал.

«Когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, идет отток капитала через дружественные страны и причем в рублях», — признал чиновник.

Он рассказал, что ряд предложений по этому поводу подготовлены, и в скором времени широкая общественность узнает о решениях, которые были приняты. Какое именно ужесточение предполагается анонсировать, Моисеев уточнять не стал. Он также согласился с тем, что фундаментально курс рубля зависит от макроэкономики, но указал, что временные колебания национальной валюты подкорректировать возможно.

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Между тем зампред Центробанка Алексей Заботкин напомнил, что регулятор против введения новых ограничений. По его мнению, сохранять стоит только те ограничения, что симметричны наложенным странами Запада на Россию в рамках санкций. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что на каждое жесткое ограничение найдутся пути обхода, а в результата ситуация станет еще менее управляемой.

Ранее сообщалось, что в июле доля рублевых расчетов в торговле с африканскими странами сократилась. Если в феврале 2023 года она составляла 82,4 процента, то в июле рухнула до 12,7 процента.

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    Платон Щукин
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