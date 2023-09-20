Власти признали проблему вывода капитала через торговлю в рублях

Замглавы Минфина Моисеев назвал проблемой торговли в рублях вывод капитала

Возможное возвращение отдельных мер валютного контроля, которые ранее были отменены, связано с оттоком капитала через дружественные страны. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовым рынкам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Он назвал проблемой политику по продвижению использования рубля в международной торговле. Как оказалось, льготным режимом для дружественных стран пользуются не те, кто занимаются расчетами, а те, кто конкретно выводит капитал.

«Когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, идет отток капитала через дружественные страны и причем в рублях», — признал чиновник.

Он рассказал, что ряд предложений по этому поводу подготовлены, и в скором времени широкая общественность узнает о решениях, которые были приняты. Какое именно ужесточение предполагается анонсировать, Моисеев уточнять не стал. Он также согласился с тем, что фундаментально курс рубля зависит от макроэкономики, но указал, что временные колебания национальной валюты подкорректировать возможно.

Между тем зампред Центробанка Алексей Заботкин напомнил, что регулятор против введения новых ограничений. По его мнению, сохранять стоит только те ограничения, что симметричны наложенным странами Запада на Россию в рамках санкций. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что на каждое жесткое ограничение найдутся пути обхода, а в результата ситуация станет еще менее управляемой.

Ранее сообщалось, что в июле доля рублевых расчетов в торговле с африканскими странами сократилась. Если в феврале 2023 года она составляла 82,4 процента, то в июле рухнула до 12,7 процента.