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08:54, 20 сентября 2023Экономика

Африка стала реже рассчитываться за российский экспорт в рублях

ЦБ: в июле 2023-го Африка почти перестала рассчитываться с Россией в рублях
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Фото: Tatiana Meel / Reuters

В июле 2023 года страны Африки стали реже платить за поставки в рублях. Об этом со ссылкой на статистику Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт сообщает РБК.

Вместо российской валюты африканские государства стали использовать для оплаты поставок деньги «дружественных» стран, их доля в расчетах увеличилась до 78,8 процента. Это рекордный уровень с начала 2021 года. Популярность доллара и евро сократилась до 8,5. В июне валюты «недружественных» стран занимали долю в 12,6 процента, а в мае — 58,9 процента. В январе 2021-го показатель доходил до 98,2 процента.

Доля рубля в расчетах за российские поставки в Африку в феврале 2023 года составила 82,4 процента, после чего она начала снижаться. Так, в марте 2023 года российскую валюту использовали для оплаты в 61,3 процента случаев, в апреле — 44,9процента, в мае 35,2 процента. В июле популярность рубля рухнула до 12,7 процента после того, как доллар резко подорожал и превысил планку в 90 рублей.

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По словам директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, волатильность в расчетах зависит от географии поставок и набора поставляемых товаров, а также доступности и удобства использования конкретных валют. Так как цены в контрактах зачастую указывают в долларах, при оплате важен курс рубля или иной валюты, а также удобство совершения транзакций в выбранной валюте, заявил эксперт.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий платить за поставки российской сельскохозяйственной продукции в рублях. Механизм вступит в силу 1 ноября 2023 года. Схема полностью повторяет правила, по которым Россия торгует с Евросоюзом газом, и направлена на защиту зернового экспорта от санкций. Этот инструмент должен защитить российских экспортеров «от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», — объяснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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    Вячеслав Агапов
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