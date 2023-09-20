Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
15:00 (Мск)
Сочи
Фонбет Кубок России|Группа A
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
17:15 (Мск)
Зенит
Фонбет Кубок России|Группа C
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|Группа A. 1-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Группа D. 1-й тур
10:29, 20 сентября 2023Спорт

Шевченко понадобится операция после боя с Грассо

Шевченко сообщила, что ей понадобится операция на кисти после боя с Грассо
Валентина Шевченко

Валентина Шевченко. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко заявила, что ей понадобится операция после боя с мексиканкой Алексой Грассо. Спортсменка сообщила об этом в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера получила результаты по моей травме кисти, которую я получила в первом раунде. Оскольчатый перелом, из-за которого мне потребуется операция», — рассказала она.

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. Ранее они провели бой 5 марта. Тогда мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого Шевченко семь раз защитила титул чемпионки промоушена.

Всего в активе Шевченко 22 победы, 4 поражения и 1 ничья. На счету Грассо 16 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-34 упал в российском регионе

    В США прокомментировали совместные учения с Арменией

    ВСУ обстреляли российское село в десяти километрах от границы с Украиной

    На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

    В Австралии на пляже люди обнаружили загадочных склизких «инопланетян»

    Создан новый метод получения энергии из Солнца

    Власти Карабаха заявили о готовности принять меры по защите населения

    Непобежденный дагестанский боец подписал контракт с UFC

    Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей

    В Запорожской области рассказали об отступлении ВСУ от Старомайорского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости