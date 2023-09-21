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16:37, 21 сентября 2023Среда обитания

Одна страна решила бороться с глобальной проблемой за счет туристов

Bloomberg: в Исландии введут туристический сбор для борьбы с изменением климата

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

В Исландии введут сервисный сбор для туристов. Собранные средства будут использованы для принятия мер по борьбе с изменением климата, заявила премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир в эфире телеканала Bloomberg.

Туризм является одной из ключевых отраслей экономики страны: доля отрасли в ВВП составляет 6 процентов. Активный туризм значительно сказывается на местной экологии. Для предотвращения климатических проблем правительство Исландии приняло решение о вводе повышенного налога на туризм, рассказала премьер, но уверила, что поначалу налог не будет большим.

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Ряд исландских компаний в туристическом секторе, по ее словам, уже сделали первые шаги на пути к решению проблемы глобального потепления. В частности, они сокращают использование ископаемого топлива, переходя на электрокары. В то же время дома простых исландцев уже отапливаются за счет геотермальных вод. В планах местных властей добиться углеродной нейтральности государства к 2040 году. На пути к глобальным переменам стоит немало препятствий, резюмировала Якобсдоттир.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество прикладывает недостаточно усилий для решения проблемы резкого изменения климата и тем самым уже «открыло врата в ад». Генсек также призвал крупнейших производителей ископаемого топлива, которые сильнее всего загрязняют планету, приложить дополнительные усилия по сокращению выбросов.

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    Виктория Клабукова
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