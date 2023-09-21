В Минцифры не получили подтверждения о запуске каналов в WhatsApp в России

Шадаев: Минцифры не получало подтверждения о запуске каналов в WhatsApp в России

Минцифры не получало подтверждения о запуске каналов в мессенджере WhatsApp в России. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

По словам Шадаева, Минцифры направило компании Meta (владеет WhatsApp; признана экстремистской организацией и запрещена в России) вопрос о том, появится ли функция каналов в России. «У нас нет подтверждения от Facebook (ныне Meta — прим. «Ленты.ру»), что WhatsApp будет запускать в России каналы», — сказал министр.

Ранее глава Минцифры высказался о блокировке WhatsApp на территории России. Шадаев заявил, что вопрос об ограничении доступа к мессенджеры не стоит на повестке дня.

О возможной блокировке WhatsApp в России начали говорить после того, как мессенджер анонсировал появление публичных каналов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн допустил, что в случае запуска новой функции мессенджер могут заблокировать в стране. При этом депутат Антон Горелкин назвал маловероятной блокировку мессенджера, поскольку владельцы WhatsApp, скорее всего, откажутся от запуска каналов в России.