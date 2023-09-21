В России глобальные пивные бренды начали привлекать крупных дистрибуторов

«Ъ»: Московская пивоваренная компания планирует заняться поставками Guinness

Официально ушедшие из России глобальные пивные бренды привлекают крупных дистрибуторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, так, Московская пивоваренная компания (МПК) планирует заняться поставками ирландского Guinness и уже ввезла первую партию напитка. Марка остается очень востребованной, даже при возросших ценах.

Уточняется, что в середине сентября компания получила декларацию соответствия на это пиво,. Документ распространяется на бутылки, банки, бочки объемом от 0,33 литра до 50 литров.

Ранее сообщалось, что стоимость литра пива на празднике Октоберфест, который отмечается в Мюнхене во второй половине сентября, выросла на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом, составив 13,75 евро