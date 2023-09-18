Оценено подорожание пива для европейцев

Berenberg: пиво на Октоберфесте за год подорожало на 4,2 процента

Стоимость литра пива на празднике Октоберфест, который отмечается в Мюнхене во второй половине сентября, выросла на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом, составив 13,75 евро, свидетельствуют данные исследования старейшего немецкого банка Berenberg.

Фестиваль в прошлом году прошел впервые после трехлетнего перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями. Динамику стоимости пива на Октоберфесте банкиры оценивают с 1991 года. Согласно их статистике, цена напитка росла там со средней скоростью в 3,9 процента при среднегодовой инфляции в Германии в 2 процента.

По данным Еврокомиссии, ВВП Германии снизится в текущем году на 0,4 процента, а инфляция в стране составит 6,4 процента. К концу августа общеевропейский показатель роста цен перестал замедляться и равнялся 5,3 процента в годовом выражении.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, появившиеся в последнее время проблемы в экономике Германии в первую очередь связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. Он уточнил, что давление также оказывают высокая инфляция и рост цен на энергоносители.