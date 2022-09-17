В Германии впервые с начала пандемии открылся «Октоберфест»

Всемирно известный пивной фестиваль «Октоберфест» начался впервые с пандемии COVID-19

Впервые за три года в Германии начался всемирно известный пивной фестиваль «Октоберфест», который отменяли уже два года подряд из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz).

Фестиваль продлится до 3 октября. Коронавирусных ограничений на нем не предусмотрено, хотя премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер полагает, что число заражений вирусом в ходе праздника увеличится. «Больницы не переполнены нигде. Это говорит о том, что сейчас мы находимся уже в другой фазе [пандемии]», — заявил политик.

ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха отмечает, что гости в любом случае не должны терять бдительность. «Не хочу портить всем настроение, но при посещении „Октоберфеста“ нужно сохранять осторожность. Не советую ходить туда людям с хроническими заболеваниями», — подчеркнул Лаутербах.

По данным издания Faz, на фестиваль стекаются тысячи немцев, многие заняли места в очередях у пивных прилавков еще до открытия фестиваля. Корреспонденты отмечают, что масок на гостях не видно.