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11:39, 16 сентября 2023Экономика

Шольц назвал причины экономических проблем Германии

Шольц: главной проблемой для экономики ФРГ является ослабление экспорта

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Появившиеся в последнее время проблемы в экономике Германии в первую очередь связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. Прежде всего речь идет о Китае, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Bloomberg.

Давление на экономику страны также оказывает высокая инфляция и рост цен на энергоносители. Сейчас цены на газ и электричество в два или три раза превышают показатели до конца февраля 2022 года, когда начались боевые действия на Украине. Шольц также отметил, что усугубляет ситуацию нарушение цепочек поставок, которое возникло во время пандемии.

Несмотря на то что канцлер признал слабый рост экономики ФРГ, он также отметил и положительные моменты, о которых призвал не забывать. В частности, он указал на успехи в строительстве заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.

Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года ВВП Германии сократится на 0,3 процента, хотя предыдущий прогноз правительства подразумевал показатель в 0,4 процента к концу декабря. Причиной ухудшения ситуации эксперты называли сохраняющиеся проблемы в промышленном секторе страны.

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    Мария Грушко
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