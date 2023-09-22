Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:42, 22 сентября 2023Забота о себе

Россиянкам назвали способы справиться с сухостью кожи осенью и зимой

Дерматолог Александра Филевская призвала пользоваться плотными кремами в холода

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В холода необходимо пользоваться плотными кремами, чтобы справиться с сухостью кожи, посоветовала ведущий дерматолог, косметолог клиники «Ниармедик» Александра Филевская. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала россиянкам и другие способы избавиться от традиционно возникающих осенью и зимой проблем с кожей.

Сухость кожи чаще всего появляется из-за большой разницы температур на улице и в помещении, а также из-за неблагоприятных погодных условий, объяснила врач. Из-за этого, по ее словам, помимо сухости могут обостриться кожные болезни, появятся раздражение, шелушение, покраснения.

Для того чтобы увлажнить и защитить кожу осенью, Филевская призвала пользоваться мягкими очищающими средствами, например пенками. Также она посоветовала добавить в уход сыворотку на основе гиалуроновой кислоты и после нее обязательно наносить крем, который осенью и зимой должен быть плотной текстуры.

Увлажняющие средства необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. В холодные дни лучше отдавать предпочтение так называемым колд-кремам — средствам, предназначенным для защиты от холода и ветра. Но такой крем может не подойти людям с акне

Александра Филевскаядерматовенеролог, косметолог
Материалы по теме:
Что такое коллаген? И для чего он нужен
Что такое коллаген?И для чего он нужен
28 апреля 2023
Прыщи на лице: причины и лечение акне
Прыщи на лице:причины и лечение акне
24 июня 2023
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
30 июля 2023

Дерматолог также рекомендовала в осенне-зимний период не увлекаться горячим душем и ванной, так как они способны спровоцировать активное испарение влаги с поверхности кожи, что в дальнейшем приведет к ее пересушиванию. «При сильной сухости кожи в комнате не помешает увлажнитель воздуха. Предпочтительнее его ставить возле кровати или рабочего места», — подытожила Филевская.

Ранее дерматолог Виктория Семагина рассказала о проблемах с кожей после отпуска. Главной из них она назвала повреждение ультрафиолетом.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян назвал условие переезда жителей Карабаха в Армению

    Россиянина задержали после угрозы устроить взрыв на парковке бизнес-центра

    Россиянам назвали способы защитить личные данные при использовании VPN

    В ДНР заявили о концентрации ВСУ на северном направлении

    44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты

    Отказ Польши давать оружие ВСУ повлияет на другие страны

    В один российский регион прибыла первая группа туристов из Китая по безвизу

    Россиянин из ревности выстрелил в соперника и уплыл от полиции по реке

    Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

    Монсон заявил об отмене реванша с Тактаровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости