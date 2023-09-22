Россиянкам назвали способы справиться с сухостью кожи осенью и зимой

Дерматолог Александра Филевская призвала пользоваться плотными кремами в холода

В холода необходимо пользоваться плотными кремами, чтобы справиться с сухостью кожи, посоветовала ведущий дерматолог, косметолог клиники «Ниармедик» Александра Филевская. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала россиянкам и другие способы избавиться от традиционно возникающих осенью и зимой проблем с кожей.

Сухость кожи чаще всего появляется из-за большой разницы температур на улице и в помещении, а также из-за неблагоприятных погодных условий, объяснила врач. Из-за этого, по ее словам, помимо сухости могут обостриться кожные болезни, появятся раздражение, шелушение, покраснения.

Для того чтобы увлажнить и защитить кожу осенью, Филевская призвала пользоваться мягкими очищающими средствами, например пенками. Также она посоветовала добавить в уход сыворотку на основе гиалуроновой кислоты и после нее обязательно наносить крем, который осенью и зимой должен быть плотной текстуры.

Увлажняющие средства необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. В холодные дни лучше отдавать предпочтение так называемым колд-кремам — средствам, предназначенным для защиты от холода и ветра. Но такой крем может не подойти людям с акне Александра Филевская дерматовенеролог, косметолог

Дерматолог также рекомендовала в осенне-зимний период не увлекаться горячим душем и ванной, так как они способны спровоцировать активное испарение влаги с поверхности кожи, что в дальнейшем приведет к ее пересушиванию. «При сильной сухости кожи в комнате не помешает увлажнитель воздуха. Предпочтительнее его ставить возле кровати или рабочего места», — подытожила Филевская.

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