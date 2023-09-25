Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 25 сентября 2023Ценности

Самбурская снялась в прозрачном бюстгальтере

Кадр: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенном наряде в новом видео. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда снялась в прозрачном бюстгальтере с сердцами из страз в области сосков. Помимо этого, она надела ультракороткую мини-юбку с массивным поясом и черные чулки. Дополняли образ знаменитости длинные кожаные перчатки без пальцев, которые демонстрировали маникюр в нюдовом оттенке.

Кроме того, Самбурской сделали объемную укладку и яркий макияж с акцентом на глазах. В качестве аксессуаров она выбрала кольца и одну серьгу, которая обрамляла ухо.

Ранее в сентябре Самбурская показала тело в одноразовом белье. Знаменитость разместила серию фото и видео, на которых предстала во время оздоровительных манипуляций в санатории. На одном из снимков звезда лежала в ванной в прозрачном топе лилового оттенка, полиэтиленовой шапочке и зеленых трусах-стрингах.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

    Россиян предупредили о «видимой» инфляции

    Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

    Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

    Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

    Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

    В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

    Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

    Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости