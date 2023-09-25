Самбурская снялась в прозрачном бюстгальтере

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенном наряде в новом видео. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда снялась в прозрачном бюстгальтере с сердцами из страз в области сосков. Помимо этого, она надела ультракороткую мини-юбку с массивным поясом и черные чулки. Дополняли образ знаменитости длинные кожаные перчатки без пальцев, которые демонстрировали маникюр в нюдовом оттенке.

Кроме того, Самбурской сделали объемную укладку и яркий макияж с акцентом на глазах. В качестве аксессуаров она выбрала кольца и одну серьгу, которая обрамляла ухо.

Ранее в сентябре Самбурская показала тело в одноразовом белье. Знаменитость разместила серию фото и видео, на которых предстала во время оздоровительных манипуляций в санатории. На одном из снимков звезда лежала в ванной в прозрачном топе лилового оттенка, полиэтиленовой шапочке и зеленых трусах-стрингах.