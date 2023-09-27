Минобразования Украины решило убрать Киевскую Русь из экзамена по истории

В Министерстве образования Украины решили убрать историю Киевской Руси и период татаро-монгольского нашествия из экзамена по отечественной истории для абитуриентов украинских вузов. Об этом глава ведомства Оксен Лисовой сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он заявил, что в ходе вступительной кампании в вузы в 2024 году история Украины станет третьим обязательным предметом, однако экзамен по ней будет охватывать лишь период с XVI по ХХІ век. «Ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим», — пояснил Лисовой.

Министр уточнил, что соответствующий законопроект был передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов призвал вернуть республике «свою славную историю» и напомнил о сжигавших Москву предках. По его мнению, только Украина является наследницей Киевской Руси, а Россия пытается «подменить реальность».