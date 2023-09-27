Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:3
3-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|7-й тур
18:34, 27 сентября 2023Спорт

Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

Футболист Городовой рассказал, что получал в Норвегии зарплату, как кассир

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский футболист Алексей Городовой рассказал о зарплате в норвежском клубе «Конгсвингер». Его слова приводит Sport24.

Спортсмен поделился, что получал около 90 тысяч рублей после вычета налогов — как кассир в местном магазине. «Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне», — пожаловался Городовой. Он добавил, что не понимает, почему зарплаты продавцов и спортсменов равны.

Городовой выступал за «Конгсвингер» с 2017-го по 2019 год. В составе команды он провел 29 матчей во всех турнирах. На данный момент вратарь играет за московскую «Родину».

Ранее о зарплатах футболистов высказался Денис Глушаков. Спортсмен обратился к считающим зарплаты игроков завышенными и предложил им пойти заработать футболом. «Наша работа — большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно получаем», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    В Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

    В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

    Бондарчук пришел с супругой на премьеру фильма про Конюхова

    На Западе высказали опасения из-за атак Украины на Россию

    Дачников научили избавляться от вредителей

    Осужденные за шпионаж украинцы попали на видео ФСБ

    Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами

    Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

    Пассажирам выплатили 125 тысяч рублей за полет с плохо пахнущей собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости