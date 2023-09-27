Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

Футболист Городовой рассказал, что получал в Норвегии зарплату, как кассир

Российский футболист Алексей Городовой рассказал о зарплате в норвежском клубе «Конгсвингер». Его слова приводит Sport24.

Спортсмен поделился, что получал около 90 тысяч рублей после вычета налогов — как кассир в местном магазине. «Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне», — пожаловался Городовой. Он добавил, что не понимает, почему зарплаты продавцов и спортсменов равны.

Городовой выступал за «Конгсвингер» с 2017-го по 2019 год. В составе команды он провел 29 матчей во всех турнирах. На данный момент вратарь играет за московскую «Родину».

Ранее о зарплатах футболистов высказался Денис Глушаков. Спортсмен обратился к считающим зарплаты игроков завышенными и предложил им пойти заработать футболом. «Наша работа — большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно получаем», — объяснил он.