Украина больше не справляется. Зачем США открывают новые фронты против России?

Al-Watan: США вынуждены открывать фронты против РФ в Молдавии и на Южном Кавказе

США вынуждены открывать новые фронты в борьбе с Россией, поскольку Украина больше не справляется с этой задачей. По этой причине Вашингтон стремится настроить против Москвы Молдавию и Южный Кавказ, сообщает газета Al-Watan.

США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории Молдавии и на Южном Кавказе Al-Watan

Отмечается, что США оказались не готовы к тому, что Россия может выдержать давление со стороны западных государств, в связи с чем им потребовалось создать больше горячих точек вокруг нее в надежде таким образом истощить ее потенциал.

По мнению автора, открытие новых фронтов пришлось организовывать из-за провала Киева, который не справляется с поставленной задачей. Газета подчеркивает, что даже если брать в расчет то, что Запад поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) огромное количество техники и боеприпасов, дисбаланс между армиями России и Украины остается настолько большим, что Киеву не удается достичь прогресса на поле боя.

Молдавский фронт

Тем временем Кишинев продолжает придерживаться антироссийского курса. Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что ради продвижения европейских ценностей стране нужно отказаться от сотрудничества с Россией. Она добавила, что необходимо, чтобы политики не на словах, а на деле показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отреагировал на заявление Санду, отметив, что со стороны республики является ошибкой рассматривать европейские ценности как отрицание всего российского. Он предупредил, что цену этой ошибки «будет платить народ этой страны».

Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что ни говорил Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Южный Кавказ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает финансовую поддержку некоторым неправительственным организациям на Южном Кавказе, потому что готовит цветные революции. Дипломат также обвинил западные страны в том, что они пытаются дискредитировать действия России или Ирана.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что попытки западных стран открыть против России «второй фронт» на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными. По его словам, некоторые государства продолжают давить на Тбилиси, «чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру».

Политик считает, что грузинские власти извлекли уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии. Они не собираются втягиваться в военный конфликт «до последнего грузина», назвал логику властей Слуцкий.