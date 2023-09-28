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16:47, 28 сентября 2023Спорт

В благотворительном фонде Исинбаевой прокомментировали информацию о закрытии

В благотворительном фонде Исинбаевой назвали неправдой информацию о закрытии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В благотворительном фонде двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой прокомментировали информацию о закрытии. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что фонд закрылся, — это все неправда. Пожертвования благотворительные прекратились в какое-то время, у нас так было и с пандемией. Нет у нас пока проектов, так как не было бюджета», — заявили представители организации.

Ранее 28 сентября появилась информация, что Исинбаева приостановила работу фонда. Организация, зарегистрированная в Волгограде, числится как действующая в Едином государственном реестре юридических лиц, однако не производит финансовых операций. Последнее мероприятие было проведено в январе 2022 года. Сайт фонда отсылает на страницу букмекерской конторы.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

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    Андрей Стрельцов
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