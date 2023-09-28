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14:58, 28 сентября 2023Спорт

Исинбаева приостановила работу своего благотворительного фонда в России

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой в Волгограде приостановил свою работу
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приостановила работу своего благотворительного фонда в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка открыла фонд в 2013 году. На данный момент организация, зарегистрированная в Волгограде, по-прежнему числится как действующая в Едином государственном реестре юридических лиц, однако не производит финансовых операций. Последнее мероприятие было проведено в январе 2022 года. Сайт фонда и социальные сети не функционируют.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов выступил за то, чтобы переименовать стадион в Махачкале. Это произошло 21 августа. Теперь арена будет называться «Труд», это название она носила до 2017 года.

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    Андрей Стрельцов
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