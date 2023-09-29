«Столкнулся с невообразимой ненавистью». Украинский ветеран-нацист пообещал уехать в Южную Америку

Украинский ветеран СС Хунка пообещал уехать в Южную Америку после скандала

Канадское телевидение дозвонилось до Ярослава Хунка (Ярослав Гунька) из дивизии СС «Галичина», которого ранее чествовали в парламенте Канады. По словам 98-летнего нациста, он планирует уехать из североамериканской страны.

Хунка рассказал, что столкнулся с такой ненавистью, которую трудно даже представить.

Все, чего я хотел — тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь я буду вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку Ярослав Хунка солдат дивизии СС «Галичина»

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

«Отмена» нациста

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова Хунки, призвав запросить список его друзей в Латинской Америке. «Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже...» — указала дипломат.

Стало известно, что англоязычная статья в «Википедии» о Хунке (Гуньке) предлагается к удалению. На странице обсуждения некоторые пользователи заявили, что материал о ветеране СС следует удалить, поскольку сам он не является знаменитой персоной. Однако многие другие выступили за сохранение статьи в «Википедии», указав на резонанс вокруг события в канадском парламенте. Ряд пользователей также предложили отредактировать материал так, чтобы речь шла в первую очередь об инциденте с ветераном СС в Канаде, а не о нем самом.

Одновременно с этим Университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда имени Хунки через несколько часов после обращения туда российского посольства. По словам посла РФ в Оттаве Олега Степанова, дипмиссия обратила внимание на действующий после скандала фонд и обратилось к руководству университета с вопросом о том, как там относятся к данной деятельности. «Буквально через несколько часов, сегодня утром, университет публично объявил, что он закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль», — заявил Степанов.

Канаду уличили в укрывательстве нацистов

Еврейский центр «охотника за нацистами» Симона Визенталя призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо открыто осудить дивизию СС «Галичина». Директор отдела глобальных социальных действий Центра раввин Авраам Купер напомнил, что сам Визенталь при жизни отказался посещать Канаду, заявив, что у Оттавы нет политической воли решать проблемы нацистских военных преступников. Он также отметил, что никто не приставлял пистолет к виску, требуя от украинцев служить в этом подразделении, а после Второй мировой войны пять тысяч украинцев оказались в Канаде. Многие идентифицировали себя как антикоммунисты, но среди них были лица, причастные к преступлениям против человечности и военным преступлениям.

После этого парламент Канады принял предложение осудить нацизм во всех его формах. Со своевременным предложением выступил лидер оппозиционной партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше. Его инициатива получила поддержку со стороны всех представителей парламента. При этом депутаты также раскритиковали сам факт приглашения в парламент Ярослава Хунки, которое произошло во время визита Владимира Зеленского в Канаду.

Поводом для скандала стал инцидент, произошедший 22 сентября. Тогда на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди прочих приглашенных был 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На самом деле Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина».

После случившегося Энтони Рота заявил, что не знал всех деталей биографии Хунки. Он выразил сожаление о своем поступке и принес извинения коллегам. После этого он ушел в отставку.