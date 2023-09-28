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15:10, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

В «Википедии» предложили удалить статью о ветеране СС после скандала в Канаде

В «Википедии» предложили удалить англоязычную статью о ветеране СС Хунке

Фото: Patrick Doyle / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Англоязычная статья в «Википедии» о ветеране СС Ярославе Хунке (Гуньке), чествование которого в канадском парламенте ранее вызвало скандал, предлагается к удалению. Об этом говорится на соответствующей странице онлайн-энциклопедии.

«Эта статья рассматривается на предмет удаления в соответствии с политикой "Википедии" по удалению статей. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями об этом на странице, посвященной дискуссии об удалении этой статьи», — указано в примечании перед статьей о Хунке.

На странице обсуждения некоторые пользователи заявили, что материал о ветеране СС следует удалить, поскольку сам он не является знаменитой персоной. Однако многие другие выступили за сохранение статьи в «Википедии», указав на резонанс вокруг события в канадском парламенте. Ряд пользователей также предложили отредактировать материал так, чтобы речь шла в первую очередь об инциденте с ветераном СС в Канаде, а не о нем самом.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование Хунки в парламенте. Он назвал произошедшее ошибкой, которая скомпрометировала парламент и Канаду.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди прочих приглашенных присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Зеленский также поприветствовал ветерана СС.

В действительности Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС «Галичина». На фоне скандала вокруг его чествования Рота позже подал в отставку.

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    Олег Давыдов
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