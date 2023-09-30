Армения обратилась к ЕК из-за переселенцев из Нагорного Карабаха

Армения обратилась к ЕК на фоне прибытия переселенцев из Нагорного Карабаха

Армения обратилась к Еврокомиссии (ЕК) за помощью на фоне массового прибытия переселенцев из Нагорного-Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Италии.

Утверждается, что Армения попросила ЕК помочь в основном с предметами первой необходимости и санитарно-медицинскими материалами. Италия, как отмечается, активно работает над стабилизацией обстановки в регионе и готова помочь переселенцам совместно с представителями ЕК.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил о том, что региона больше не существует. Указ гласит, что с 1 января 2024 года НКР как самостоятельного региона со своим правительством и организациями больше быть не должно. 20 сентября власти НКР признали поражение перед Азербайджаном, который решил провести в регионе операцию.

Населению, включая тех, кто находится за пределами региона, уже предложили условия реинтеграции, представленные Азербайджаном, для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. Тогда же премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал отъезд всех соотечественников из НКР.

В переселении карабахских армян участвует и российский миротворческий контингент. Уже известно, что более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.